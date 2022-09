Il ct Under 21 schiaffeggia il suo giocatore: "Solo una carezza"

L'episodio è avvenuto durante Israele-Irlanda U21 tra Luzon, commissario tecnico, e Ziv Morgan, difensore 22enne: "Abbiamo riso".

Guy Luzon, selezionatore di Israele Under 21, è finito in prima pagina in patria e non solo. Il commissario tecnico dei giovani, infatti, è stato pescato dalle telecamere intento a dare uno schiaffo ad un suo giocatore durante un battibecco a bordo campo.

Siamo a margine dei playoff per approdare all'Europeo Under 21 del 2023. Dopo il pareggio per 0-0 nel match d'andata, le due squadre hanno nuovamente impattato, stavolta sull'1-1: necessari i supplementari e dunque i rigori per decretare la squadra vincente.

Israele giocherà Euro Under 21 2023, ma l'attenzione è tutta su Guy Luzon, in un incidente avvenuto prima dei tempi supplementari. Non è chiaro il motivo della discussione, ma il selezionatore ha colpito il 22enne Ziv Morgan, difensore dell'Ironi Kiryat Shmon e della rappresentativa giovanile israeliana.

Luzon si è comunque difeso a fine gara, parlando di una carezza al suo giocatore:

"Era una carezza, non uno schiaffo, quando do uno schiaffo lo senti, l'ho accarezzato con amore tutto qui. È stata una carezza".

Nessun problema per il commissario tecnico:

“Qui non c'è niente. Abbiamo parlato professionalmente, abbiamo riso, gli ho dato un piccolo colpo. Posso dire al mio giocatore cosa voglio, tutto con un buon spirito. Possiamo andare avanti”.

L'episodio ha comunque scatenato il web, con diversi tifosi, israeliani e non, che hanno chiesto maggiore controllo da parte di Luzon.