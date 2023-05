Il Chelsea vuole Neymar: pronta un'offerta da 60 milioni

I Blues sono pronti al grande investimento per portare il brasiliano in Premier League: a Londra ritroverebbe Pochettino.

Ad agitare le acque in casa PSG non c'è solo la situazione relativa al futuro di Lionel Messi, destinato a lasciare Parigi in estate, ma anche quella riguardante Neymar, anch'esso non più certo di continuare a far parte del progetto del club capitolino.

Anche il brasiliano, infatti, potrebbe salutare il Parco dei Principi, diventato casa sua dall'estate del 2017. Secondo quanto riferito da 'El Nacional', sul classe 1992 sarebbe piombato il Chelsea, disposto a mettere sul piatto un'offerta da 60 milioni di euro per strappare il sì del Paris.

Neymar è legato ai francesi da un contratto che scadrà tra due anni, valido fino al 30 giugno 2025. Le tantissime problematiche di natura fisica accusate nei suoi anni parigini, però, l'hanno sensibilmente defilato dai piani della società e oggi l'ex Barcellona non è più annoverabile nella lista degli incedibili.

E in questo contesto sono pronti ad inserirsi i Blues che da giugno saranno allenati da Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, ex giocatore e tecnico del PSG, ha lavorato con Neymar dal gennaio del 2021 sino all'estate scorsa e sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia parte per pianificare un nuovo progetto sportivo insieme sul palcoscenico della Premier League.

Il fuoriclasse verdeoro, dal canto suo, è ai box dallo scorso febbraio dopo un'operazione alla caviglia. Da quando veste la maglia del PSG ha totalizzato 178 presenze condite da 118 goal e 77 assist. Numeri che rischiano di risultare definitivi in caso di approdo in Premier. Le prossime settimane si preannunciano decisamente calde.