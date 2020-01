Il Chelsea piomba su Mertens: sondaggio con il Napoli per averlo subito

Il Chelsea continua a cercare un attaccante e punta Dries Mertens: contatti con il Napoli per avere subito il giocatore belga.

Ultimi giorni di mercato molto caldi per quanto riguarda i movimenti in attacco: tra le società più attive in Premier League c'è sicuramente il di Lampard, che continua a cercare un attaccante e punta il proprio sguardo sul per avere Dries Mertens.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club Blues ha effettuato un sondaggio con gli azzurri per sondare il terreno sull'attaccante belga, attualmente in scadenza di contratto il 30 giugno 2020. Il giocatore non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e dunque potrebbe raggiungere l'intesa con altre squadre per la prossima stagione.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Per evitare di perdere il 32enne a parametro zero De Laurentiis potrebbe accettare di cederlo ora: da qui la possibile trattativa con il Chelsea, che cerca per l'immediato rinforzi in avanti. L'ex ha caratteristiche diverse da tutti gli altri giocatori offensivi attualmente a disposizione di Lampard e il diretto interessato gradirebbe una nuova avventura lontano dal Vesuvio.