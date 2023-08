Il Chelsea frena sullo scambio Lukaku-Vlahovic, ma tutto può cambiare

I londinesi non vogliono proseguire con la trattativa con i bianconeri per ora: non convincono la modalità e il profilo, ma le cose possono cambiare.

Brusca frenata nelle trattative tra Juventus e Chelsea per lo scambio tra Lukaku (più conguaglio e economico) e Vlahovic. Quella che sembrava un'operazione ben avviata, ora rallenta improvvisamente, fino a quasi arrestarsi. I motivi alla base dello stop momentaneo sarebbero da ricercare nella scarsa fiducia del Chelsea, che non vuole offrire più di 20-25 milioni, mentre la Juventus ne chiede almeno 40. L'articolo prosegue qui sotto Il profilo di Vlahovic inoltre è rispettato e piace, ma non convince del tutto Pochettino, mentre dall'altra parte ad Allegri piacerebbe molto avere a disposizione un attaccante con le caratteristiche di Lukaku. Lukaku che potrebbe comunque muoversi da Londra per spostarsi in Arabia anche a mercato europeo chiuso, visto che la finestra di trasferimento nel paese saudita dura di più. Tutto non è però naufragato definitivamente: i rapporti tra le due società sono buoni e, sotto sotto, entrambe guardavano con interesse alla trattativa. Ci sarà dunque spazio nei prossimi giorni per poter valutare se si potrà riaprire il discorso, o se invece le porte si chiuderanno definitivamente. Chi è il miglior acquisto del calciomercato? Jude Bellingham

