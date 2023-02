Il Chelsea esclude Aubameyang dalla lista Champions: il fratello posta una foto a Milano

Aubameyang ha deciso di cambiare aria per qualche ora dopo la notizia dell’esclusione dalla lista per la fase finale di Champions League del Chelsea.

Non è un momento felicissimo - per usare un eufemismo - in carriera per Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante del Chelsea non ha iniziato nel migliore dei modi questo 2023 agli ordini di Graham Potter.

L’allenatore dei ‘Blues’ ha deciso di mandarlo in campo cinque volte, ma solo una dall’inizio, per un totale di 116 minuti. Troppo pochi per l’ex Milan, Borussia Dortmund e Barcellona, in panchina per tutta la gara contro Fulham in Premier League e non convocato per la sfida contro il Manchester City persa per 4-0 in FA Cup lo scorso 8 gennaio e quella di oggi contro i ‘Cottagers’ di campionato.

A turbare l’attaccante gabonese è stata la notizia dell’esclusione dalla lista consegnata dal Chelsea alla UEFA per la fase finale della Champions League.

Una scelta che non è stata digerita dal Pierre-Emerick Aubameyang, che ha deciso di lasciare Londra e volare a Milano. Il fratello del calciatore ha, infatti, pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae la famiglia con un selfie scattato su un balcone che affaccia su Piazza del Duomo, il cuore del capoluogo meneghino.

“My family” si legge accanto allo scatto postato da Willy Aubameyang.

Arrivato a settembre scorso dal Barcellona, Pierre-Emerick ha realizzato 3 goal in 17 apparizioni tra tutte le competizioni. Da capire se quella con il Chelsea e il suo allenatore Graham Potter è una frattura insanabile o se il calciatore sarà a disposizione in vista della prossima gara dei ‘Blues’, quella di Premier League contro il West Ham in programma l’11 febbraio.