Il Chelsea annuncia l'arrivo del 20enne Fofana: ufficiale l'accordo col Molde

I ‘Blues’ hanno comunicato di aver ingaggiato l’attaccante ivoriano classe 2002 dal Molde: il 20enne si trasferisce a Stamford Bridge a gennaio.

David Datro Fofana è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club londinese ha annunciato l’arrivo dell’attaccante ivoriano classe 2002 dai norvegesi del Molde.

"Il Chelsea FC ha raggiunto un accordo preliminare con il Molde FK per il trasferimento di David Datro Fofana. Il 20enne attaccante si unirà ai Blues il 1° gennaio 2023. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a David nel club!”.

Datro Fofana si è messo in mostra quest’anno con 15 reti in 24 gare nel campionato norvegese e 4 tra preliminari e fase a gironi in Europa League.

I due club non hanno comunicato la cifra del trasferimento: secondo quanto riferito dai media inglesi, l’attaccante ivoriano si trasferisce per una cifra vicina agli 8 milioni di sterline.

Datro Fofana è l’ultimo colpo del progetto giovani dei Blues, che nei mesi scorsi si sono già assicurati Carney Chukwuemeka dall'Aston Villa, Cesare Casadei dall'Inter, Gabriel Slonina dai Chicago Fire e Omari Hutchinson dall'Arsenal.

Il 20enne andrà a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Potter, che ha perso per l’infortunio al ginocchio Armando Borja fino al termine della stagione e che al momento vede il solo Pierre-Emerick Aubameyang nel ruolo di riferimento centrale..