'Il Cammello' torna in Europa: l'ex Genoa Pratto al Feyenoord

Meteora al Genoa, con 14 presenze ed un solo goal, l'argentino è rinato in patria guadagnandosi il passaggio in Eredivisie.

Un attaccante particolare, non un bomber assoluto, ma un personaggio che ha spesso fatto parlare di sè per svariati motivi. Ora Lucas Pratto torna in Europa, lasciata anni fa con la sfortunata parentesi italiana in maglia Genoa, durata una sola annata.

Dopo il 2011/2012, Pratto era tornato in Sudamerica tra la natia e il : il primo giorno del 2021 fa rima con ritorno nel Vecchio Continente, visto il prestito ufficiale al , dove rimarrà almeno fino alla prossima estate come rinforzo per l'attacco.

Pratto era sbarcato in maglia per ben 11 milioni di euro, senza però mettersi in mostra: solamente un goal col team ligure, tra l'altro indossando la casacca numero 2, a dir poco particolare per un attaccante, e un soprannome, Il Cammello, derivato dalle sue movenze non proprio agili.

Altre squadre

Tornato in Sudamerica, Pratto è riuscito anche a conquistare la Nazionale argentina e giocare al fianco di Messi grazie alle reti con le casacche del Velez, del San Paolo e dell'Atletico Mineiro: attualmente sotto contratto con il River Plate, è stato come detto girato a titolo temporaneo in Europa, circa un decennio dopo la sua ultima esperienza continentale.

Per Pratto il Feyenoord è la terza squadra europea, visto che prima del Genoa, a vent'anni, gioco per il Tyn di Oslo, nel campionato norvegese: quattro goal in trentuno presenze prima di tornare in Argentina e giocare per il Boca Juniors prima e l'Union poi.

Ora, in prestito secco nella Eredivisie, spera di poter fare decisamente meglio delle sue vecchie ere europee, considerando i soli cinque centri: a 32 anni appare però difficile un suo ritorno nella rappresentativa albiceleste, nella quale ha giocato solamente tra il2 016 e il 2017.