Il Cadice non ci sta: chiesta la ripetizione degli ultimi 10 minuti della sfida con l'Elche

Proteste dure da parte del club andaluso dopo il pareggio dell'Elche favorito dalla svista di arbitri e Var: "Chiesta la ripetizione dall'81esimo".

Il Cadice non ci sta e protesta in maniera veemente contro la Federcalcio Spagnola. Il club andaluso è reduce dal pari per 1-1 contro l'Elche e milita nei bassifondi della classifica.

A far scattare le lamentele del Cadice è stata la decisione della terna arbitrale di non annullare il goal del pareggio degli avversari malgrado una netta posizione di offside.

Il club giallobù affida al proprio sito ufficiale un duro comunicato contro la Federazione chiedendo chiarimenti e la ripetizione degli ultimi dieci minuti di partita.

In particolare viene contestato l'erroneo utilizzo del VAR, presente da anni in Spagna, non tempestivo nel segnalare all'arbitro e al guardalinee lo sbaglio commesso.

"Data la gravità dei fatti accaduti ieri, 16 gennaio 2023, nella partita disputata dal Cadice contro l'Elche corrispondente alla 17ª giornata del Campionato Nazionale di Prima Divisione ("LaLiga Santander") in cui, a causa di un'azione sfortunata e negligente del collettivo arbitrale, in particolare degli arbitri della Sala VAR, il Cadice è stato gravemente danneggiato, questa entità desidera dichiarare che oggi, 17 gennaio 2023, i servizi legali del club hanno presentato agli organi federali competenti un ricorso scritto contro la partita disputata contro l'Elche, chiedendo la nullità della suddetta partita e la sua ripresa dall'81° minuto dell'incontro".

Per il Cadice non si tratta infatti di un semplice errore umano, bensì di un grave e manifesto errore tecnico arbitrale motivato dalla negligenza degli addetti alla sala VAR.