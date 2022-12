Il Brasile domina la Corea del Sud, anche Tite festeggia: fa il 'piccione' insieme a Richarlison

Anche il ct della Seleçao celebra lo splendido 3-0 dell'attaccante del Tottenham, esultando come lui.

Uno sport diverso. Il Brasile contro la Corea del Sud ha dato un saggio di calcio già nel solo primo tempo, con tre goal nella prima mezzora e pure il quarto, giusto per arrotondare.

Un dominio tecnico ed un entusiasmo travolgente, guidato da Neymar e anche da Tite in panchina, che ha perso anche il suo aplomb dopo la terza rete.

Richarlison ha chiuso una splendida azione rifinita da Marquinhos e Thiago Silva ed è corso in panchina per esultare con il suo allenatore, con la sua tipica esultanza: il piccione.

In patria infatti il soprannome dell'attaccante del Tottenham è "Pombo" , appunto, piccione. Un nomignolo nato dalla canzone “Danza del Piccione” di MC Faisca, diventata virale in Brasile, e un video pubblicato sui social in cui ballava.

È diventato in breve tempo una vera e propria moda e ha travolto tutti. Compreso Neymar. E compreso Tite. Che non poteva certo sottrarsi al ballo. Balla anche lui, come i suoi giocatori in campo, con e senza palla.