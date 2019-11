Il bizzarro infortunio di Icardi: ginocchio k.o. dopo una testata

Mauro Icardi è stato sostituito al 70' della sfida contro il Brugge per aver ricevuto una testata sul ginocchio da parte di un avversario.

Solitamente una ginocchiata in testa procura più dolore a chi va a contrasto mettendoci la testa piuttosto che la gamba. Non è però stato questo il caso di Mauro Icardi e Simon Deli durante -Brugge.

A metà del secondo tempo il difensore del club belga si è preso una ginocchiata in testa dall'argentino durante un contrasto di gioco. A uscirne malconcio non è stato però Deli, bensì Icardi, uscito zoppicando dopo la botta ricevuta.

AL 71' l'ex ha infatti lasciato il posto a Cavani camminando a fatica, mentre il suo avversario è rimasto in campo senza nemmeno un graffio o un piccolo trauma. Tanto che poco dopo è andato in un altro contrasto aereo non proprio leggero.

Le condizioni di Icardi non sembrano comunque gravi, sembra trattarsi soltanto di una botta. Anche se contro la testa di un avversario probabilmente gli mancava...