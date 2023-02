Il Betis gioca d'anticipo: accordo con Aouar, arriverà a parametro zero

Il club andaluso ha già raggiunto un accordo con il francese: arriverà a luglio prossimo a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Lione.

Gli ultimi giorni della sessione invernale del calciomercato si sono rivelato molto intensi in casa Betis.

Il club andaluso ha lavorato molto, soprattutto nelle ultime ore, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Manuel Pellegrini in vista della seconda parte di stagione e alimentare il sogno di conquistare un posto nella prossima Champions League.

Ma nonostante sia calato il sipario, i movimenti della società biancoverde proseguono. Il direttore sportivo Antonio Cordon si muove sotto traccia per delineare la squadra della prossima stagione.

Il Betis ha, infatti, già piazzato il primo colpo in vista della nuova annata. Il club spagnolo ha raggiunto l'accordo con Houssem Aouar.

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Lione il prossimo 30 giugno e si aggregherà alla sua nuova squadra a partire da luglio. Secondo quanto appreso da GOAL, mancano alcuni dettagli da sistemare prima delle firme.

Il Betis ha battuto la concorrenza serrata del Milan, che fino all'ultimo ha provato a soffiare il calciatore al sodalizio andaluso.

Secondo fonti spagnole anche il Siviglia era interessato e ha provato ad ingaggiarlo, ma la proposta non ha soddisfatto il calciatore.

Getty Images/Goal

La voglia di cambiare aria ha convinto il calciatore a separarsi dal Lione. In questa stagione Aouar ha giocato col contagocce con appena 9 presenze e meno di 400 minuti accumulati.

L'entourage di Houssem Aouar è già stato a Siviglia e ha incontrato la dirigenza del Betis.

La società biancoverde e il suo direttore sportivo Cordon piazzano un colpo importante e si dimostrano ancora una volta abili nel portare a casa opportunità di mercato, come già fatto in passato come nel caso di Luiz Felipe, svincolatosi dalla Lazio la scorsa estate.