Il Benevento sogna in grande: idea Pjaca dalla Juventus

Il Benevento non ha intenzione di fermarsi a Glik, come colpo di mercato di spessore. Anzi, ha messo nel mirino Marko Pjaca.

Il ha stracciato la concorrenza nel campionato di Serie B, e l'anno prossimo in non vuole recitare la parte della comparsa. Dopo aver acquistato Glik , e dopo l'acquisto sfumato di Remy, c'è un altro giocatore di un certo blasone nel loro radar: Marko Pjaca .

Il calciatore croato, dopo l'esperienza in prestito all' , è tornato alla . Ma la sua non sembra essere una permanenza, bensì un passaggio. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', ci sarebbe proprio il Benenvento sulle sue tracce.

Non è ancora partita una trattativa ufficiale con la Juventus, ma solo sondaggi da parte del direttore sportivo . Al Benevento piacciono anche Lapadula per il reparto offensivo e Bonaventura per quello di centrocampo, anche se entrambi molto complicati da raggiungere, soprattutto il secondo.

Pjaca invece, se dovesse essere liberato ancora in prestito dalla , potrebbe essere una pista più che percorribile.