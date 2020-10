Il Bayern Monaco ha scelto: tutto su Hudson-Odoi

La squadra tedesca punta il giocatore del Chelsea in prestito: trattativa in corso per portarlo alla corte di Flick.

Ha appena conquistato il Triplete a metà estate, il di Flick. Carro armato tra Champions e competizioni tedesche, la compagine campione di tutto punta a confermarsi tra Europa, e Coppa di . Grazie all'innesto di colpi mirati.

Arrivato Sanè, già devastante, ora il vuole portare in Baviera anche Hudson-Odoi. Flick è invaghito del giocatore in forza al e punta ad averlo in prestito, con una trattativa avviata che potrebbe avere il suo culmine nelle prossime ore.

Classe 2000, Hudson-Odoi è in uscita dal Chelsea, visto e considerando come rappresenti solamente una seconda scelta per Lampard. Anche al Bayern non sarebbe un titolarissimo, ma potrebbe avere maggiori possibilità di mettersi in mostra, in una squadra votata all'attacco e con necessità di trovare giocatori duttili come lo stesso 19enne.

L'infortunio di Sanè e la fragilità di Coman hanno portato Flick e il Bayern Monaco a valutare l'arrivo di un altro attaccante: la prima scelta è Hudson-Odoi, che lascerebbe il Chelsea in prestito senza obbligo di riscatto, con diritto in favore dei bavaresi se non direttamente a titolo temporaneo secco.

Hudson-Odoi è sceso in campo per appena 54 minuti in questo avvio di Premier League, riuscendo comunque a segnare: sua la seconda rete del Chelsea contro il , riuscito a rimontare i padroni di casa con il risultato finale di 3-3 dopo essere andati in svantaggio di tre goal.