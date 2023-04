Il Barcellona guarda al futuro: Yamal è il più giovane convocato della storia del club

Il talento della Cantera classe 2007 è il più giovane convocato in prima squadra nella storia del club catalano. Contro l'Atletico in panchina.

Sempre più vicino alla vittoria della Liga numero 27 della sua storia, il Barcellona ne approfitta per gettare le fondamenta per il futuro.

Il club catalano ha convocato in panchina per la prima volta in assoluto Lamine Yamal, attaccante classe 2007 cresciuto nella Cantera blaugrana, in vista della sfida contro l'Atletico Madrid.

Yamal è quindi diventato il più giovane calciatore nella storia del club a ricevere una convocazione in prima squadra.

Pur non partendo titolare dal primo minuto, il giovane attaccante paragonato a Messi e inserito nella classifica NXGN di GOAL, potrebbe anche esordire in Liga.

Qualora lo facesse, diventerebbe tra i più giovani in assoluto a disputare una gara del campionato spagnolo, alle spalle però di Luka Romero.

L'attuale esterno offensivo della Lazio detiene infatti il record, avendo esordito con il Maiorca a 15 anni e 219 giorni.