Il Barcellona fiuta il colpo Carrasco: prelazione da 20 milioni

Il club catalano ha una prelazione per il belga dell'Atletico, come conferma Simeone: "Potrebbe essere una bella opportunità per la sua carriera".

Il Barcellona studia i colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Xavi in vista della prossima stagione. Oltre alla questione legata all'ipotesi di un clamoroso ritorno di Lionel Messi in Catalogna dopo le due stagioni al PSG, come confermato dallo stesso ex centrocampista e attuale allenatore dei blaugrana, nelle ultime ore c'è un altro nome che tiene banco in vista del mercato estivo. Il nome di Yannick Carrasco resta tra le priorità nella lista della spesa del Barça, che valuta attentamente la possibilità di arrivare al belga di proprietà dell'Atletico Madrid. Intervistato da Cadena COPE, l'allenatore dei Colchoneros Diego Simeone ha confermato la concreta possibilità di un trasferimento nelle prossime settimane di Yannick Carrasco in azulgrana. "Per Carrasco c'è la possibilità Barcellona. Potrebbe essere una bella opportunità per la sua carriera. Se andrà via, gli auguro il meglio. Se resta, che dia il massimo!". Il Barcellona detiene un diritto di prelazione su Carrasco, inserito nell'affare Depay a gennaio scorso, che permette al club catalano di acquistare il calciatore versando nelle casse dell'Atletico Madrid 20 milioni di euro. "Voglio che i giocatori forti restino, ma se andrò via lo ringrazierò". Arrivato la prima volta dal Monaco nell'estate 2015, Ferreira Carrasco sta vivendo la sua terza esperienza con la maglia dell'Atletico Madrid, intervallate dalle due parentesi in Cina. Con il Colchoneros il belga ha vinta una titolo di Liga e una Europa League, totalizzando finora 47 goal e 44 assist in 263 presenze.

