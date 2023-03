Il Barcellona conferma: per un anno giocherà a Montjuic

Il club catalano disputerà le gare interne della prossima stagione all'Estadi Luis Companys per via dei lavori di rifacimento del Camp Nou.

Il Barcellona trasloca. Ma solamente a titolo temporaneo. La notizia era già nota, ma oggi è stata comunicata ufficialmente dallo stesso club catalano alla RFEF, la Federazione spagnola.

Per la stagione 2023/2024 i blaugrana giocheranno a Montjuic, precisamente all'interno dell'Estadi Lluis Company, realizzato nel 1929 e utilizzato fino al 2009 dall'Espanyol.

Alla base della decisione ci sono i lavori di ristrutturazione del Camp Nou, che non sarà agibile per diversi mesi e non potrà dunque ospitare come di consueto le gare casalinghe del Barcellona.

A partire dalla stagione 2024/2025, il Camp Nou tornerà invece a poter essere utilizzato e verrà riaperto al pubblico anche se soltanto in maniera parziale per via del prosieguo dei lavori di ammodernamento.

Il nuovo impianto del Barcellona è la punta di diamante del progetto Espai Barça, che costerà complessivamente 1 miliardo e mezzo di euro.