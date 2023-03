Il Barcellona annuncia la maglia del Clasico: avrà il logo della cantante Rosalia

Il club blaugrana sfoggerà il logo dell'ultimo album della cantante catalana in vista della sfida con gli eterni rivali del Real Madrid.

Musica e calcio si fondono. Il Barcellona ha annunciato tramite il sito e i propri canali social ufficiali quale maglia indosserà in vista del Clasico.

Sulla parte frontale della classica maglia blaugrana, comparirà infatti il logo di MOTOMAMI, album della cantante catalana Rosalia a un anno esatto dalla sua pubblicazione nel marzo 2022.

L'artista ha riscosso un grande successo internazionale nell'ultimo periodo, diventando in breve tempo una star conosciuta in tutto il mondo e al top delle classifiche nelle app di streaming.

La sfida tra i blaugrana e il Real Madrid è in programma domenica 19 marzo alle ore 21.

Procede dunque la sinergia tra il Barcellona e Spotify iniziata lo scorso primo luglio. La piattaforma per riprodurre musica in streaming è detentrice del naming rights dello stadio dei catalani, ora rinominato Camp Nou Spotify.

La maglia è in vendita in edizione limitata sul sito ufficiale del Barcellona e anche la squadra femminile del club catalano nel Clasico femminile in programma il 25 marzo.