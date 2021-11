Ihattaren smentisce l'addio al calcio: vuole tornare a giocare

Continua il mistero intorno a Mohamed Ihattaren, promessa del calcio olandese acquistata dalla Juventus nell'ultimo giorno dell'ultima sessione di calciomercato dal PSV e girata in prestito alla Sampdoria.

In Italia, però, Ihattaren è rimasto davvero poco. Il tempo di presentarsi in condizione fisiche approssimative ed iniziare un programma personalizzato, prima di rientrare in Olanda senza dare più sue notizie ormai da venti giorni.

Tanto che in patria qualche giorno fa sono iniziate a circolare alcune voci secondo cui Ihattaren starebbe meditando addirittura di dare l'addio al calcio a causa di una depressione causata dalla morte del padre, avvenuta due anni fa.

Voci seccamente smentite a quanto pare dal diretto interessato al profilo Instagram di Rising Ballers (una piattaforma online che si occupa dei talenti del futuro). Fake news, insomma.

Resta però il giallo sul futuro di Ihattaren che al momento non ha fissato la data del suo eventuale ritorno in Italia. La sensazione è che il mistero sia tutt'altro che risolto.