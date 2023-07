Igor al Brighton: è ufficiale, alla Fiorentina 17 milioni più bonus

Il difensore centrale lascia Firenze e vola in Premier da De Zerbi: in arrivo milioni importanti per il mercato in entrata della Viola.

Dopo aver sostenuto le visite mediche, Igor è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Brighton, attraverso diversi post sui canali dei Seagulls. Il difensore brasiliano ha dunque lasciato Firenze e la Fiorentina per trasferirsi in Premier League alla corte di Roberto De Zerbi. Come da accordi, raggiunti definitivamente la scorsa settimana, Igor ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra biancazzurra fino al 30 giugno 2027. Alla fiorentina andranno 17 milioni più 3 di bonus più una clausola sulla futura rivendita. Una cifra importante che i Viola potranno reinvestire sul mercato: un vero e proprio tesoretto per potersi rinforzare in alcuni ruoli come l'attacco o la porta. I nomi che si fanno sono quelli di Boulaye Dia e di Musso, ma non sono i soli. Joe Barone e il suo staff avranno dunque un gran da fare in vista della fase più calda del mercato, quella che precede l'inizio della Serie A.