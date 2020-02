Ighalo in prestito al Manchester United fino a giugno: è ufficiale

L'infortunio di Rashford ha fatto correre il ai ripari: proprio sul gong è arrivato l'acquisto di Odion Ighalo, prelevato in prestito fino al 30 giugno dai cinesi dello Shanghai Shenhua.

Un profilo low cost quello del nigeriano che ha un passato nel , club di proprietà della famiglia Pozzo: nel 2017 lo sbarco in al Changchun Yatai dove si è rivelato un attaccante decisamente prolifico con 36 reti in 55 partite.

✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.



Welcome, Odion! 🔴