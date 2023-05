Antonio Pio Iervolino esordisce con la Salernitana: è il nipote del presidente

Il giocatore della Salernitana è entrato nel finale della gara contro l'Udinese: si tratta del nipote del presidente Iervolino.

Esordio dal sapore speciale in casa Salernitana. Nel finale del match contro l'Udinese, infatti, ha fatto il suo debutto Antonio Pio Iervolino. Ovvero il nipote del presidente dei campani Danilo Iervolino.

Il centrocampista classe 2003 ha fatto il suo ingresso in campo all'Arechi sul risultato di 2-2, quando Paulo Sousa l'ha gettato nella mischia al posto di Mazzocchi.

L'impatto con la Serie A per Iervolino è stato subito di spessore: alla prima azione, infatti, ha provocato il secondo giallo, con conseguente rosso, di Zeegelaar.

Un impatto decisamente significativo, dunque, per il giovane talento dei granata che nel finale di partita sono riusciti persino a coronare una grande rimonta trovando il goal del 3-2 all'ottavo minuto di recupero con Troost-Ekong.

Per Iervolino matura così il primo gettone in carriera in massima serie, alla 29esima convocazione stagionale. La 'prima' assoluta all'Arechi nell'ultima dell'anno davanti al proprio pubblico. Quando si dice una giornata da ricordare.