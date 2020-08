Idea in attacco dell'Atalanta: piace Thauvin del Marsiglia

Florian Thauvin potrebbe essere il vero colpo in attacco dell'Atalanta, anche per ovviare alla situazione di Ilicic. Viene da un lungo infortunio.

L' comincia ad attirare le attenzioni anche di giocatori blasonati in giro per l'Europa. E' il caso di Florian Thauvin, contattato dalla Dea e davvero intrigato dal'opzione di giocare a Bergamo.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'esterno offensivo del sta seriamente pensando a un trasferimento all'Atalanta. Ma al momento c'è un importante ostacolo per il suo acquisto,

Thauvin ha un pesante ingaggio: guadagna 2,8 milioni di euro e dovrebbe abbassare un po' le pretese per approdare alla Dea. Al Marsiglia ha un contratto fino al giugno del 2021 e non ha accettato il rinnovo di contratto offerto dalla società.

Non c'è dubbio che quindi partirà ed è certo che per non perderlo a costo zero il Marsiglia dovrà venderlo in questa sessione. All'Atalanta potrebbe essere l'alter ego di Josip Ilicic, vista la situazione che sta attraversando lo sloveno.