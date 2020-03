Idea Belotti per il Napoli: può essere il sostituto di Milik

Con il futuro del polacco sempre più incerto e il contratto in scadenza 2021, il Napoli pensa all'attaccante del Torino.

Un 2020 che sa sempre più di rivoluzione. Il si prepara a iniziare una nuova era, salutando chi ha dato tanto negli ultimi anni alla squadra per voltare pagina. Tra questi potrebbe esserci anche Arkadiusz Milik.

L'attaccante polacco è tornato centrale negli ultimi mesi, dopo aver affrontato tante difficoltà anche a livello fisico. Negli ultimi anni gli infortuni lo hanno limitato e nonostante le ottime medie realizzative (12 goal in 22 partite quest'anno), il suo futuro è in bilico.

Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e le trattative per il rinnovo che non decollano, il club partenopeo, come riporta 'Sky Sport', sta pensando ad Andrea Belotti, capitano e simbolo del .

L'attaccante granata e della nazionale italiana sarebbe l'ultima idea di Giuntoli e De Laurentiis per provare a ridare forma all'attacco. A gennaio è stato acquistato Andrea Petagna, ma potrebbe non essere l'unico rinforzo.

Tra qualificazioni di e , Belotti ha segnato 15 goal quest'anno. Questo è il suo quinto anno a Torino e su di lui c'è una clausola di 100 milioni di euro valida solo per l'estero. Il Napoli, 'escluso' dal discorso clausola, ci pensa.