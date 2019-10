Icardi tifa Inter e difende Lukaku: "Ha sempre segnato, deve ambientarsi"

Mauro Icardi parla della sua nuova avventura a Parigi ma non dimentica l'Inter: "Restare al PSG? Quest'anno sono qui, a maggio vedremo".

Il suo ambientamente a Parigi è stato rapido eppure Mauro Icardi , intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport', non ha certo dimenticato Milano e l' , anzi. L'ex capitano nerazzurro tiene più di una porta aperta a un eventuale ritorno.

Quando gli si chiede se la sua intenzione sia quella di restare al , infatti, Icardi preferisce non sbilanciarsi.

"Per quest’anno sono al PSG e il mio obiettivo è dare il massimo per questa maglia. Poi a fine campionato, verso maggio o giugno, vedremo che succede. È ancora presto per dire qualcosa".

Il cuore insomma resta a Milano, così come la famiglia, tanto che gli Icardi stanno mettendo su casa proprio in .

"Abbiamo casa a San Siro, ma ne stiamo costruendo anche una nuova perché Milano è la città dove vogliamo continuare a vivere quando avrò finito di giocare".

Icardi intanto continua a tifare Inter e augura ai suoi ex compagni di riuscire a vincere lo Scudetto.

"Ormai ha un allenatore come Conte che vuole vincere e giocatori che vogliono altrettanto. Spetta a loro continuare il lavoro che abbiamo cercato di fare anche noi prima per ridurre il gap con la , che rimane comunque al top. Se la incontro in Champions? Da professionista darò il massimo per difendere la mia nuova maglia".

L'argentino spiega la differenza tra Inter e PSG, dove divide lo spogliatoio con tanti altri campioni.

"È un po’ di diverso rispetto all’Inter, anche se poi non ho un vero metro di paragone perché non ho giocato in altre grandi squadre in passato".

Infine, a sorpresa, Icardi difende il suo erede Lukaku che è già finito nel mirino delle critiche.