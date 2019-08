Icardi alla Roma, Juan Jesus lo chiama: "Ti aspetto"

Juan Jesus, ex compagno di Icardi all'Inter, ha commentato una foto postata dall'argentino su Instagram: lo ha invitato a raggiungerlo a Roma.

6 luglio 2019: "Mauro Icardi e Radja Nainggolan sono fuori dal nostro progetto e lo sanno". Firmato: Beppe Marotta. Poco più di un mese dopo, se il belga è tornato al , l'argentino è ancora lì, nella rosa dell' .

Improbabile che vi resti fino alla fine del mercato, da esubero totale completamente fuori dai piani di Conte. Possibile invece che approdi in un'altra formazione di . Magari per mezzo di un'...intermediazione particolare: quella di Juan Jesus, suo ex compagno a Milano e attualmente alla .

Il brasiliano ha commentato un post Instagram di Icardi con due semplici, ma inequivocabili, parole: "Ti aspetto". Corredate da un cuore giallo e uno rosso e da una lupa, il simbolo della Roma.

Insomma, se son rose... Ed in effetti della Roma come possibile destinazione di Icardi si è parlato e si continua a parlare. Anche se i giallorossi si ritrovano ancora in rosa Edin Dzeko, trattato con insistenza proprio dall'Inter. Maurito percorrerà la strada opposta?