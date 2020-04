Icardi-PSG, tutti gli indizi portano all'addio: colpa di una festa

Il PSG non avrebbe gradito la festa di compleanno organizzata da Wanda Nara dopo la partita d'andata contro il Borussia Dortmund.

Parigi val bene una messa e, soprattutto, va bene un anno. L'avventura di Mauro Icardi al sembra giunta agli sgoccioli, complice uno scenario che non sembrebbe vedere l'argentino al centro dei progetti parigini.

Nonostante un avvio scoppiettante. Nonostante i transalpini abbiano un'opzione per rilevare il cartellino del bomber albiceleste per 70 milioni dall' .

Insomma, i nerazzurri verosimilmente dovranno trovare un nuovo acquirente, a maggior ragione constatando come negli ultimi tempi Thomas Tuchel abbia deciso di recuperare Edinson Cavani, pronto a lasciare comunque la da imminente parametro zero.

Icardi finora tra le fila del ha segnato 20 goal in 31 partite, ma da metà gennaio in poi il rendimento è calato drasticamente: solo 3 centri. Ma c'è di più. C'è, ad esempio, che la dirigenza francese non avrebbe gradito certi atteggiamenti.

Come riportato da 'Sportweek', infatti, da quelle parti non sarebbe stato affatto apprezzato il party di compleanno di Icardi, organizzato dalla compagna-manager Wanda Nara, subito dopo la sconfitta d'andata di .

Foto e video finiti sui social, sfociati in polemica e malumori. Gli stessi, dunque, che dovrebbero portare il PSG a valutare nuovi profili per l'estate, mettendo così la parola fine al temporaneo matrimonio con l'ex capitano dell'Inter.

Resta da capire, in tutto ciò, cosa deciderà di fare la . Da sempre spettatrice interessata, la sensazione è che la Vecchia Signora voglia tornare nuovamente alla carica. Ma una trattativa sull'asse -Milano, sebbene a livello di massimi dirigenti i rapporti siano più che cordiali, appare complicata.

Allora attenzione alla funzione diplomatica del PSG, che potrebbe decidere di riscattare Icardi esclusivamente per cederlo prontamente ai bianconeri. Magari, all'insegna di uno scambio, ancora tutto da studiare.