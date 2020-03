Icardi, ci risiamo: problemi nello spogliatoio del PSG, ai ferri corti con Neymar e Mbappé

Mauro Icardi, stando a quanto riportato da 'L'Equipe', avrebbe rapporti complicati con gran parte dello spogliatoio, compreso l'allenatore Tuchel.

The same old story, direbbe qualcuno. Mauro Icardi ci ricasca nuovamente e a fine stagione potrebbe non restare al per dei problemi nello spogliatoio con i compagni di squadra e con l'allenatore. Vi ricorda qualcosa?

La notizia è diffusa da 'L'Equipe', quotidiano sempre molto informato sulle faccende del . Mauro Icardi avrebbe rapporti praticamente inesistenti con buona parte dello spogliatoio, soprattutto con le due stelle della squadra Neymar e Mbappé.

L'accoppiata, che invece è molto legata, avrebbe 'tagliato' l'ex giocatore dell' . L'attaccante argentino sarebbe anche ai ferri corti con Tuchel, l'allenatore del PSG che comunque non è certo della permanenza in anche il prossimo anno.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

I problemi ambientali con la squadra si associano anche al recente episodio del compleanno festeggiato con una festa da urlo a due giorni dalla sconfitta contro il in .

Problemi non di poco conto che andranno risolti in un modo o nell'altro prima della fine della stagione, visto che il PSG dovrà decidere se riscattare il cartellino di Icardi dall'Inter per la cifra di 70 milioni di euro.

In tutto questo scenario continua a lavorare sotto traccia Wanda Nara, che vorrebbe riportare il marito in , magari riaprendo una vecchia trattativa con la .