Icardi padrone del proprio destino: una clausola potrebbe fargli lasciare il PSG

Approdato nel corso dell’estate al PSG, Mauro Icardi ha nel suo contratto una clausola che gli consente di decidere se restare o meno.

Quella che ha portato Mauro Icardi al è stata certamente una delle operazioni più importanti dell’ultima sessione di calciomercato. Dopo aver vissuto un’estate da separato in casa all’, l’attaccante argentino solo nelle battute finali ha trovato la squadra giusta dalla quale ripartire.

Dopo una lunga fase di riflessione, l’ex capitano nerazzurro è approdato a Parigi con la formula del prestito con diritto di riscatto e se il presente dice che sarà uno dei grandi protagonisti della e della , il futuro è ancora tutto da scrivere.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il PSG potrebbe far valere al termine della stagione l’opzione che gli consentirebbe di trattenere l’argentino a fronte di un esborso da 70 milioni di euro, in realtà però l’ultima parola spetterà solamente al giocatore.

Nel contratto che lega Icardi al club transalpino è stata infatti inserita una clausola che gli consentirà di decidere se restare o meno. Qualora quindi il PSG volesse riscattarlo, ma l’attaccante decidesse di interrompere il rapporto, la separazione sarebbe inevitabile.

Icardi è quindi padrone del suo destino e solo i prossimi mesi diranno se la sua carriera proseguirà in o se ci sarà un clamoroso ritorno a Milano che potrebbe poi aprire a numerosi altri scenari.