Icardi al Napoli, pronta un'offerta da 65 milioni: Milik contropartita?

Continua la corsa di Juventus e Napoli a Icardi: i partenopei sono pronti a offrire 65 milioni all'Inter, con Milik possibile contropartita.

Con sole due settimane prima della chiusura del calciomercato (il 2 settembre), in casa resta ancora da risolvere il rebus legato al futuro di Mauro Icardi. Fuori dal progetto di Antonio Conte, l'argentino resta conteso tra e .

La prima sarebbe l'opzione più semplice per il giocatore, con Aurelio De Laurentiis pronto a presentare un'offerta da 65 milioni di euro per convincere l'Inter. Il pagamento, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere interamente cash oppure potrebbe vedere l'inserimento di Arkadiusz Milik nella trattativa.

L'arrivo del polacco al Milano permetterebbe all'Inter di andare così a coprire quella casella in attacco lasciata vuota dal mancato approdo di Edin Dzeko, il quale ha preferito rinnovare con la nelle ultime ore.

Un affare che potrebbe dunque accontentare tutti, anche se Icardi al momento continua a preferire la pista che lo porterebbe alla Juventus. In ogni caso però, l'argentino sarà chiamato a decidere del proprio futuro a breve.

Secondo quanto raccontato da 'Tuttosport', De Laurentiis avrebbe infatti dato un ultimatum a Icardi, deciso a ricevere una risposta definitiva entro martedì o mercoledì prossimo.

Il patron del Napoli sa infatti di essere la seconda scelta dell'argentino ad oggi e per questo motivo non vuole correre il rischio di arrivare all'ultimo giorno di mercato per poi vedersi soffiare Icardi dalla Juventus.

Ecco allora che l'ex capitano dell'Inter ora dovrà decidere se accettare la corte dei partenopei e ricominciare una nuova vita in sotto l'ala protettiva di Carlo Ancelotti o se rifiutare il Napoli per continuare ad aspettare la Juventus.

Uno scenario che potrebbe portare anche a riaprire un possibile scambio con Paulo Dybala, anche se prima la Juventus avrebbe bisogno di piazzare almeno Mario Mandzukic al , così da fare spazio a Icardi là davanti.