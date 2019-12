Icardi alla Juventus? Wanda Nara: "Il suo presente è al PSG"

Wanda Nara parla della scelta di Icardi di ripartire dal PSG: “Adesso è in una squadra più importante, è andata bene a lui e all’Inter”.

Il suo nome la scorsa estate è stato accostato a quello della per diverse settimane, alla fine però quello che sarebbe stato uno dei trasferimenti più clamorosi degli ultimi anni non è andato in porto.

Finito da tempo ai margini del progetto , Mauro Icardi ha deciso di ripartire dal e, sebbene il suo futuro sia ancora in gran parte da scrivere, sembra complicato immaginarlo un giorno con la maglia bianconera addosso.

Lo si evince dalle parole di Wanda Nara che, in un’intervista rilasciata a ‘#CR4 - La Repubblica delle donne’, ha spiegato perché il bomber argentino ha scelto la .

“Lui alla ? No, il presente di Mauro è il PSG. A Parigi si trova benissimo e sta facendo goal pazzeschi. A me interessa solo la sua felicità e lui adesso è molto felice. E’ in uno dei club più importanti del mondo e la scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire l’Inter. Non so chi sia stato a cacciarlo, ma alla fine è andata bene a tutti e lui ora è una squadra migliore e più importante. Mauro non poteva dire di no e anche all’Inter è andata bene così”.

