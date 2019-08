Icardi via dall'Inter, spunta la pista francese: sondaggio del Monaco e il PSG ci pensa

Il Monaco avrebbe sondato il terreno con l'Inter per arrivare a Icardi e l'argentino piace anche al PSG. Difficile invece l'ipotesi Barcellona.

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano dalla e più precisamente in . Secondo 'Sky Sport' infatti a muoversi concretamente con l' per arrivare all'argentino sarebbe stato il .

Il club del Principato ha fatto un primo sondaggio per capire quante possibilità ci siano di portare Icardi a Montecarlo, ma ad oggi sembra difficile che l'argentino accetti la destinazione.

Le cose invece potrebbero cambiare se, come riporta 'Il Corriere dello Sport', a farsi avanti fosse il che però prima deve comunque vendere Neymar e nel ruolo è già coperto da Mbappé e Cavani.

Il tutto mentre un agente FIFA avrebbe provato a imbastire un'operazione per riportare Icardi a dopo il periodo vissuto nella cantera blaugrana, ma in questo caso a pesare sarebbero i rapporti non proprio idilliaci tra Maurito e Messi.

Ecco perché, ad oggi, l'ipotesi più probabile è che Icardi resti in dove a contenderselo sono , e in rigoroso ordine di preferenza del giocatore.

Infine non è escluso che, negli ultimi giorni di mercato, Wanda Nara non chieda all'Inter di fare partire Icardi in prestito come peraltro già avvenuto con Nainggolan e Perisic.

I nerazzurri però, anche a causa del contratto in scadenza nel 2021, non prendono neppure in considerazione questa possibilità. Cessione a titolo definitivo o permanenza all'Inter senza giocare: il futuro di Icardi è già scritto.