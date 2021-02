Icardi derubato: 400.000 euro di refurtiva

Mentre l'ex Inter si trovava a Lorient, i ladri hanno ripulito la sua abitazione rubando gioielli e abiti di lusso.

Non solo la sconfitta a sorpresa rimediata contro il Lorient per Mauro Icardi. Un weekend difficile per l'ex attaccante dell'Inter, derubato nella sua abitazione di Neuilly-sur-Seine nella giornata di sabato, il giorno prima della sfida persa 3-2 in Ligue 1.

Come evidenzia L'Equipe, infatti, mentre Icardi si trovava in trasferta per la gara contro il Lorient, in cui a segnare le reti del PSG è stato Neymar, autore di una doppietta, la sua casa è stata saccheggiata dai ladri: ad avvisarlo i suoi domestici.

400.000 euro di refurtiva, per un bottino di gioielli, orologi e abiti di lusso secondo una prima stima fatta dalle forze dell'ordine, in attesa del ritorno di Icardi nella sua abitazione dopo la trasferta difficile di Lorient, con la sconfitta arrivata all'ultimo minuto.

Tornato titolare indiscusso con Pochettino e dopo essere stato decisivo in Supercoppa di Francia con un goal e un assist contro il Marsiglia, dopo le reti contro Brest e Montpellier (anche qui con assist decisivo), gennaio si chiude in maniera negativa per Icardi.