Icardi alla Juventus, c'è un indizio: la maglia numero 9 resta libera

La Juventus ha comunicato i numeri di maglia per la nuova stagione, lasciando libera la 9. Potrebbe essere un indizio su Icardi.

Quale sarà il fuuro di Mauro Icardi? La risposta potrebbe arrivare anche l'ultimo giorno di calciomercato, ma intanto gli indizi non mancano.

A fornirne uno in particolare è stata la , che ha consegnato la lista ufficiale dei numeri di maglia lasciando libera volutamente la 9.

Higuain ha confermato la numero 21 che aveva indossato nel corso del pre-campionato, pur sapendo che questa sarà una scelta definitiva.

La numerazione infatti non potrà essere cambiata, a meno che la maglia non venga lasciata libera. Un indizio non di poco conto che scatena le suggestioni.

Che quella maglia numero 9 sia destinata proprio ad Icardi? Intanto Higuain vi ha rinunciato e di sicuro non è stata una preferenza.