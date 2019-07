Icardi alla Juve, l'idea dei bianconeri: possibile anche con Lukaku

La Juventus lavora allo scambio tra Lukaku e Dybala ma non ha perso le speranze di poter arrivare a Mauro Icardi.

Sono giorni decisivi per il calciomercato della e di riflesso per quello degli attaccanti. I bianconeri stanno manovrando diverse pedine, in entrata e in uscita, e molto puà ancora succedere.

Il fronte più caldo è quello relativo allo scambio tra Dybala e Lukaku, una situazione su cui i discorsi tra Juventus e sono già in fase molto avanzata. Resta un unico tassello da incastrare con tutti gli altri, il sì di Dybala allo United, e quella che era solo una clamorosa ipotesi di mercato diventerà reltà concreta.

Ma Lukaku potrebbe non essere l'unico centravanti ad approdare in casa Juventus nel corso di questa estate. In casa bianconera è in corso un profondo restyling del pacchetto avanzato, come dimostrano la trattativa per la cessione di Dybala, quella ormai in chiusura per il passaggio di Kean all' e l'irremovibilità del club sulla partenza di Higuain.

Lukaku andrebbe ad affiancare Cristiano Ronaldo e Mandzukic - anche per il croato si valutano offerte - in un reparto d'attacco che si ritroverebbe numericamente piuttosto ridotto. E' per questo che, secondo quanto riportato da 'La Repubblica', la Vecchia Signora continua a pensare di poter prendere anche Mauro Icardi.

La volontà della è quella di consegnare a Maurizio Sarri una coppia di centravanti di primissimo livello: piuttosto che Lukaku o Icardi, Lukaku e Icardi. Ma per l'argentino servirà aspettare. I rapporti con l' sono tesi e in questo momento impediscono dialoghi fruttuosi. Con la disponibilità di Maurito in tasca, però, la Juve è fiduciosa di tornare alla carica nelle prossime settimane e poterci almeno provare.