Icardi al PSG, Al-Khelaifi non si sbilancia: "Riscatto? Vediamo..."

Il presidente del PSG si dice contento dell'arrivo di Icardi in Francia: "E' un grande attaccante". Ma sul riscatto preferisce non sbilanciarsi.

E' arrivato al solo nelle ultimissime ore di calciomercato e non ha ancora debuttato con la nuova maglia ma, come sempre, intorno a Mauro Icardi c'è grande curiosità.

Ecco perché le brevi dichiarazioni rilasciate dal presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, a margine dell'ECA e riportate da 'Il Corriere dello Sport' rischiano di fare rumore.

Al-Khelaifi ha ovviamente accolto a braccia aperte Icardi a Parigi, ma senza sbilanciarsi sul possibile riscatto a fine stagione.

"E’ veramente un grande attaccante e siamo contenti di averlo. I suoi numeri in dimostrano che è forte e puntiamo su di lui. Volete sapere se lo acquisteremo a fine stagione? Vediamo…".

Icardi si è trasferito al PSG in prestito fino al 30 giugno 2020, con diritto di riscatto già fissato a 70 milioni di euro.

Il club francese quindi potrà deciderlo se esercitarlo, mentre in caso contrario Icardi tornerà all' con cui ha rinnovato il contratto fino al 2022. Un'ipotesi quest'ultima che a Milano, sponda nerazzurra, nessuno al momento vuole prendere in considerazione.