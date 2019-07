Icardi al Napoli, De Laurentiis incontra l'Inter: richiesta di 80 milioni

Dopo aver quasi perso completamente sia James che Pepé, il Napoli potrebbe concentrarsi solo su Mauro Icardi. Richiesta alta al momento.

Le strade di Mauro Icardi e del potrebbero presto intrecciarsi grazie agli sviluppi del calciomercato. Il club partenopeo ha perso quasi del tutto la speranza di arrivare a Pepé e James Rodriguez, il primo ormai diretto all' ed il secondo 'costretto' a restare al .

Parallelamente, per Mauro Icardi la porta della si chiude davanti alla sua faccia con l'acquisto di Romelu Lukaku, che non è ancora concluso ma comunque ben avviato. E così, con l' che per altro sarebbe contenta, Icardi potrebbe finire al Napoli.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il presidente del Napoli si è mosso in prima persona nella giornata di ieri, anche se non in via ufficiale.

Aurelio De Laurentiis ieri non ha sferrato la sua offensiva per il numero 9 nerazzurro, ma a margine della riunione delle società di qualche battuta con l’ad interista Beppe Marotta l’ha scambiata.

De Laurentiis ci va cauto, non vuole sbilanciarsi. L'Inter ha fatto trapelare la sua richiesta, che parte da circa 80 milioni di euro. Il Napoli ha raccolto e probabilmente sta studiando un'offerta ufficiale da formalizzare ai nerazzurri.

Intanto sotto traccia Giuntoli è a lavoro con Wanda Nara: prima dell'eventuale passo di De Laurentiis, il Napoli vuole la certezza che Icardi voglia sposare questo progetto, senza dubbi o incertezze.

La trattativa magari potrebbe andare per le lunghe, ma ad oggi Icardi è forse l'unico nome di un certo spessore rimasto 'papabile' per il Napoli e Carlo Ancelotti.