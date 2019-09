Icardi al Boca? Il messaggio di Wanda: "Ci vediamo presto"

Wanda Nara fomenta le voci di un Icardi vicino al Boca Juniors, con un messaggio ambiguo all'amico Lisandro Lopez: un cuore blu e uno giallo.

Mauro Icardi e l' non sono certi in rapporti idilliaci. Il giocatore dice di voler restare in nerazzurro, non accetta altre destinazioni, ma nel mentre fa causa al club e chiede 1.5 milioni di danni. In tutto questo, oggi, la moglie e agente Wanda Nara ha fatto sognare i tifosi del Boca Juniors su Instagram.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Boca Juniors gioca l'ex giocatore dell'Inter, nonché grande amico di Mauro Icardi e Wanda Nara, Lisandro Lopez. Oggi il difensore argentino ha fatto il compleanno ed il messaggio pubblicato nelle Story Instagram da Wanda Nara ha fatto subito pensare ad un approdo di Mauro Icardi al Boca.

"Buon compleanno amico, ti vogliamo bene molto. Ci vediamo presto".

Poi due cuori dai colori del Boca Juniors che, abbinati alla frase, rendono il messaggio di Wanda Nara quantomeno molto ambiguo. In Sudamerica la voce è subito girata all'impazzata tra i tifosi del Boca Juniors, che dopo l'addio di Benedetto non hanno accolto una nuova punta dal mercato.

Tuttavia, per restare aggrappati alla pura cronaca, non sembra esserci al momento una trattativa tra l'Inter ed il Boca Juniors.