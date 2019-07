Ibrahimovic 'show', tripletta e frecciata: "Che errore paragonarmi a Vela"

Zlatan Ibrahimovic ha deciso il derby di Los Angeles con una tripletta: "Grave errore nel paragonarmi a Vela. Sono il migliore della MLS".

Era il protagonista più atteso e non ha tradito le aspettative della vigilia: Zlatan Ibrahimovic ha impresso il suo marchio di fuoco nel derby di Los Angeles, trascinando alla vittoria per 3-2 i Galaxy grazie a una tripletta che ha abbattuto il .

Le due reti ospiti sono state realizzate da Carlos Vela, proprio colui a cui era stato paragonato lo svedese recentemente: un accostamento che lo aveva fatto sbottare, arrivando ad auto-paragonarsi a una Ferrari in mezzo a tante Fiat.

Dopo la partita e una prova da urlo, Ibrahimovic ha tenuto a ribadire il concetto se qualcuno se lo fosse perso.

"Non ho lavorato tutta la carriera per venire in ed essere paragonato a Carlos Vela. I media hanno commesso un grave errore. Non confronti una Ferrari con le Fiat. Stasera ho dimostrato di essere il miglior giocatore del campionato".

Il gigante scandinavo è giunto a quota sedici reti in diciassette gare di campionato, bottino utile per il secondo posto della sua squadra in Western Conference, a nove punti proprio dai rivali cittadini appena sconfitti.