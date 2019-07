Ibrahimovic ricorda: "Il derby di Milano è il migliore. MLS? Io una Ferrari tra le Fiat"

Zlatan Ibrahimovic, prima del derby di Los Angeles, ha ricordato i derby di Milano: "Erano grandi partite". E sulla MLS: "Io una Ferrari tra le Fiat".

Manchester, , , 'classici' in , e in . Zlatan Ibrahimovic di derby ne ha giocati tanti. Ma, per sua stessa ammissione, nessuno è come quelli di Milano.

Intervistato a 'ESPN', lo svedese sia ex che ex ha parlato dei derby più importanti e sentiti che ha giocato e ha eletto quello di Milano come il più intenso di tutti. Anche se quello con più aspettativa rimane Real-Barça.

“Il derby più sentito che ho giocato è il ‘Clásico’ Barcellona- . Per il più intenso devo andare in . Milan-Inter. Quelle erano grandi partite”.

Nella notte tra venerdì e sabato Ibra sarà anche protagonista nel derby di Los Angeles tra e LAFC. Il classe 1981 ha così parlato della sua decisione di andare in

“Sono venuto qui perché un giorno mi sono detto che sarei andato in America e avrei mostrato a tutti come si gioca a calcio”.

Zlatan non ha lesinato qualche critica al livello del campionato americano e paragonato la sua situazione a quella che ha vissuto con la nazionale svedese.