Ibrahimovic sicuro: "Giocherei ancora in Serie A, farei meglio di chi c'è ora"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la presentazione della sua nuova statua a , in . L'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha avuto modo anche di parlare di un possibile ritorno in .

"Sarei ancora pronto per la Serie A? Al 100%, lo sento da come gioco: faccio ancora la differenza. In e in tutti paesi. Se posso venire in Italia non vedo il problema, farei meglio di quelli che ci sono ora. Vedremo, ci sono tante cose a cui pensare, sia fisicamente che come opportunità".