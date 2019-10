Ibrahimovic in Serie A? Rottura con la MLS, testa a testa tra Napoli e Bologna

Zlatan Ibrahimovic può torrnare in Serie A: sulle sue tracce ci sono Napoli e Bologna, principali candidate italiane per aggiudicarsi lo svedese.

La tentazione di rivedere Zlatan Ibrahimovic in si può fare sempre più forte, soprattutto dopo la rottura in e con la tentazione e il pressing del , come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Il classe 1981 può essere il pezzo pregiato per il mercato di gennaio, a parametro zero.

La stagione di Ibrahimovic è finita in anticipo, nella semifinale della Western Conference. Il ha battuto i Galaxy nel ‘Traffico’, il derby losangelino, per 5-3, eliminando lo svedese e compagni dalla corsa al titolo. Una sconfitta che non è andata giù al 38enne fuoriclasse.

Al termine della partita l’ex , e tra le altre, ha sbottato, dichiarando che se dovesse andare via lui nessuno si ricorderebbe più della MLS. Parole al veleno che sanno di addio ai Galaxy e al mondo del Soccer.

“Non lo so che farò l’anno prossimo. Se resto sarà un bene per la Mls perché così tutto il mondo la seguirà. Se vado via nessuno si ricorderà della Mls. Questo è stato come un allenamento per me, stadio troppo piccolo. Io sono abituato a giocare davanti a 80 mila persone. Questa era una passeggiata nel parco”.

Ibra ha anche lasciato lo stadio non gesti non amichevoli nei confronti del pubblico. L’addio, insomma, sembra soltanto da formalizzare. E la tentazione di Napoli e Bologna si fa sempre più forte.

Entrambe hanno il punto della tassazione IRPEF ridotta a favore. Il Napoli può fare leva sul rapporto con Raiola, che quest’estate ha portato Manolas e Lozano, oltre ad essere l’agente di Lorenzo Insigne. In più c’è la presenza di Ancelotti a fare la differenza.

A Bologna a pressare è invece Sinisa Mihajlovic, che conosce il centravanti e lo ha allenato all’Inter come vice di Mancini. Il sogno rimane vivo. La scelta, alla fine, sarà di Zlatan.