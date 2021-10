Il messaggio di Ibrahimovic: "Lo Scudetto lo vince il Milan"

Un Milan tricolore. E' ciò che vede Zlatan Ibrahimovic da qui al termine della stagione, con lo svedese intenzionato a dare tutto nella corsa al titolo.

Il fuoriclasse scandinavo, intervistato da 'Le Iene' in occasione dei festeggiamenti per i suoi 40 anni, lancia il Diavolo.

"Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan".

Ibra, ancora ai box per risolvere un problema al tendine d'Achille patito alla vigilia di Liverpool-Milan, morde il freno.

Nonostante la carta d'identità, Zlatan si mostra 'evergreen' e con solito pieno di personalità.

"Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo".

"Un giorno Cantona mi disse: 'Non puoi essere il re di Manchester, dovrai accontentarti di essere il principe'. E io 'Ma a me non interessa diventare re, io voglio essere il dio di Manchester'".