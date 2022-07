Ibrahimovic rinnova col Milan: c'è la firma per un'altra stagione

Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo col Milan: il nuovo contratto a cifre ribassate scadrà il 30 giugno 2023.

Anche Zlatan Ibrahimovic potrà sfoggiare lo Scudetto sul petto nella nuova stagione: il centravanti svedese ha infatti posto la firma sul rinnovo del contratto col Milan fino al 30 giugno 2023.

Come riportato da 'Sky Sport', decisiva è stata la visita di Paolo Maldini e Frederic Massara nella villa del classe 1981 sul lago di Garda, dove è stato messo nero su bianco al prolungamento del secondo matrimonio rossonero, iniziato nella sessione invernale del calciomercato di gennaio 2020.

Particolare attenzione alla cifra, notevolmente ribassata rispetto al passato, che Ibrahimovic andrà a guadagnare: base fissa oscillante attorno al milione (o al milione e mezzo) con bonus relativi a traguardi personali come assist e goal messi a segno.

Un'eventualità che comunque non potrà verificarsi prima del nuovo anno, quando è previsto il ritorno in campo di Ibrahimovic, finito sotto ai ferri a maggio subito dopo la vittoria dello Scudetto per risolvere il problema al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che tanto fastidio gli ha arrecato nei mesi scorsi.

Lo svedese sarà dunque rossonero fino alla soglia del 42° compleanno, in programma il 3 ottobre 2023: chissà che, anche allora, non faccia ancora parte della famiglia milanista con cui è entrato in simbiosi perfetta.