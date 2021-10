Ibrahimovic tiene su il Milan: "Non è finito il mondo, piano piano arrivo"

Zlatan Ibrahimovic non fa drammi dopo il ko del Milan col Porto: "Per tanti è la prima volta in Champions, ma non bisogna perdere la fiducia".

Il Milan cade in casa del Porto e resta a zero punti nel girone B di Champions dopo 3 giornate. Un bottino deludente che però non abbatte Zlatan Ibrahimovic, rientrato anche in Europa dopo l'infortunio.

Lo svedese, a 'Sky', tiene alto il morale del Diavolo.

"Di tutte e 3 le partite giocate questa è stata la peggiore, ma anche quando abbiamo giocato bene abbiamo portato 0 punti a casa. Dobbiamo crescere, per tanti è la prima volta in Champions, devono crescere in fiducia ed esperienza, ma non dev'essere una scusa: siamo il Milan e bisogna fare punti in Champions, non solo in campionato".

Ibra sfodera ottimismo in vista delle restanti tre gare del raggruppamento.