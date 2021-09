Ibrahimovic out per Juventus-Milan: "Non rischio, non sono Superman"

Zlatan Ibrahimovic si 'tira fuori' dal big match tra Juventus e Milan: "Ho un problema al tendine, non rischio". Out anche Bakayoko.

Zlatan Ibrahimovic non sarà uno dei protagonisti di Juventus-Milan, scontro attesissimo in programma domenica sera: lo svedese continua ad allenarsi a parte e lui stesso ha ammesso che preferirà non correre rischi, senza forzare il rientro in campo.

Colpa dell'infiammazione al tendine d'Achille che non gli permetterà di essere presente contro la sua ex squadra: queste le sue parole in una conferenza stampa organizzata durante un evento legato ad uno dei suoi sponsor.

"Vediamo giorno dopo giorno, non è un segreto: il problema al tendine c'è e non rischio le conseguenze. Voglio mantenermi per tutta la stagione, pensando che non sono mica Superman. Il problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire".

Il Milan perde Ibrahimovic ma, al contempo, ritrova Olivier Giroud, ormai pronto per tornare al centro dell'attacco dopo la guarigione dal Covid-19.

Pioli non avrà a disposizione nemmeno Tiemoué Bakayoko, vittima di una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro: in mediana spazio a uno tra Bennacer e Tonali accanto a Kessié.