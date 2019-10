Ibrahimovic al Napoli, De Laurentiis: "E' un desiderio, dipende da lui"

Aurelio De Laurentiis non scarta la pazza idea Zlatan Ibrahimovic. Il patron del , intercettato da 'TV Luna' a , tiene aperte le porte al fuoriclasse svedese.

"Potrebbe essere un desiderio più che una suggestione, dipende da lui e non dipende da me. Ogni cosa ha una sua logica. C'è qualcosa in ballo? Se ne sta parlando da qualche mese...".

"E' soprattutto un amico, l'ho conosciuto non da calciatore ma da persona normale a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo perché stavo facendo dei lavori a casa e abbiamo passato un paio di giorni insieme straordinari. L'ho invitato a cena con moglie e figli educatissimi e abbiamo passato una serata strepitosa. Quando lo vedi sul campo è qualcuno, in libertà sembra un'altra persona".