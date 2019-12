Ibrahimovic ancora indeciso: c'entrano il Napoli e la Champions, il 10 c'è il Genk

Secondo 'La Repubblica', l'attesa nel 'sì' di Ibrahimovic al Milan è dettata dal Napoli e dalla possibile qualificazione agli ottavi di Champions.

Gli indizi dicono , ma le ombre intorno al futuro di Zlatan Ibrahimovic sono ancora molte. Soprattutto perché lo stesso giocatore starebbe tentennando nel dare una risposta certa ai rossoneri. Secondo 'La Repubblica', il motivo di queste esitazioni sarebbe da ricercare nel .

La decisione dello svedese dovrebbe arrivare a metà dicembre. Dietro quest'attesa ci sarebbe una partita in particolare: Napoli- , valida per l'ultima giornata di . In caso di pari o vittoria, la squadra di Ancelotti si qualificherebbe agli ottavi.

L'idea di tornare a giocare la Champions League ovviamente stuzzica Ibra, che non solo non l'ha mai vinta, ma nemmeno la gioca da diversi anni. Ecco perché ci sarebbe la volontà di aspettare l'esito, tutt'altro che scontato, dell'ultima partita del gruppo E.

Nel summit delle scorse ore, De Laurentiis e Giuntoli avrebbero parlato anche della suggestione Ibrahimovic. Che rimane viva, anche in casa Napoli. Il campo di Ibra si è ristretto alle squadre di e l'unico a sciogliere i dubbi, come sempre, è soltanto il diretto interessato.