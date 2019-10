Ibrahimovic verso il Napoli? Barros Schelotto: "Sono decisioni personali"

Il tecnico dei Los Angeles Galaxy, Barros Schelotto, parla di Ibrahimovic: “Innalzerebbe il livello del Napoli, è in perfette condizioni”.

Potrebbe essere giunta al capolinea l’avventura di Zlatan Ibrahimovic in . I suoi Los Angele Galaxy infatti, sono stati battuti dal nella semifinale di Western Conference e questo quando mancano poco più di due mesi alla scadenza del suo contratto.

Il nome del fuoriclasse svedese è già uno dei più caldi in assoluto in ottica calciomercato invernale e da tempo si parla di un suo possibile ritorno in .

Negli ultimi giorni hanno preso vigore le voci che lo vorrebbero nel mirino del ed il tecnico dei Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, parlando ai microfoni di Radio Marte, non ha escluso il possibile approdo di Ibra alla corte di Carlo Ancelotti.

“Ibrahimovic è in condizioni perfette, la sua mentalità e la sua professionalità sono incredibili. E’ un giocatore ai livelli di Messi e Cristiano Ronaldo, ovviamente non ha più venti anni ma piò giocare ancora ad alti livelli. Non abbiamo parlato del Napoli perché nelle ultime settimane ci siamo concentrati sul calcio giocato e io in aspetti personali non entro, si tratta di decisioni che una persona deve prendere e che io non commento”.

Secondo Barros Schelotto, Ibrahimovic potrebbe fare bene al Napoli.