Ibrahimovic annuncia: "Se il Manchester United ha bisogno, io sono qui"

Zlatan Ibrahimovic scherza sul suo futuro: "Posso facilmente giocare in Premier League. Ma sono del Galaxy adesso, quindi scusatemi".

Zlatan Inrahimovic gioca ormai da due anni in , con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Dove, neanche a dirlo, è diventata la stella assoluta del campionato. Il , sua ex squadra, non ha molti attaccanti in rosa, motivo per cui lo svedese è stato stuzzicato dai cronisti.

Segui live e in esclusiva l'MLS su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

"Un ritorno al Manchester United per me? Sicuramente posso ancora giocare in modo semplice in Premier League. Quindi, se loro hanno bisogno di me, io sono qui. Peccato però che sono ormai un giocatore dei (ride ndr)".

Zlatan Ibrahimovic stava quindi scherzando e non pensa a nessun'altra squadra che non sia il Galaxy. In MSL si sta trovando a suo agio.