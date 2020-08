Ibrahimovic ha firmato col Milan: ora il primo allenamento

Dopo settimane di trattative è arrivata la firma: Zlatan Ibrahimovic giocherà col Milan anche nella prossima stagione. C'è il rinnovo.

Lo svedese, sbarcato di nuovo in città sabato sera, domenica si è sottoposto al tampone e lunedì mattina si è recato in sede per apporre la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2021.

Nel pomeriggio Ibrahimovic potrà così aggregarsi ai suoi compagni iniziando ad allenarsi in vista della nuova stagione. Un'altra stagione a tinte rossonere.

Lo svedese, 39 anni il prossimo ottobre, guadagnerà 7 milioni di euro netti restando di gran lunga il giocatore più pagato nella rosa del Milan.